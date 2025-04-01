Военные инженеры возвели на Немане понтонную переправу

Военные инженеры отработали переброску тяжелой техники по воде в Гродненской области. Для этого через реку Неман проложили понтонную переправу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе учений успешно завершена поэтапная сборка конструкции, объединяющей три паромных сообщения.

Мощная платформа способна выдержать до 120 тонн нагрузки. Во время переправы техники с одного берега на другой военнослужащие обеспечивали ее прикрытие от условного противника. Таким образом, эти маневры стали своеобразным экзаменом для молодого пополнения инженерной бригады. От теории к практике – контрольные занятия по тактико-специальной подготовке проходят у понтонеров дважды в год.

Дмитрий Чайко, командир 557-й инженерной бригады:

Личный состав совершенствовал свои навыки и умения, в течение четырех недель на полевом выходе готовились. И сегодняшнее мероприятие – это как венец боевой подготовки за первое полугодие. Личный состав понтонно-мостового батальона исконно выполняет все мероприятия на оценку «хорошо» и «отлично».

Навыки возведения понтонных переправ необходимы как в военное, так и в мирное время. Два года назад личный состав 557-й инженерной бригады оборудовал в самом Гродно мостовую переправу через Неман на период капитального ремонта одного из городских мостов.