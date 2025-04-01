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Военные инженеры возвели на Немане понтонную переправу

01 апреля 2025 06:34
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Военные инженеры отработали переброску тяжелой техники по воде в Гродненской области. Для этого через реку Неман проложили понтонную переправу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе учений успешно завершена поэтапная сборка конструкции, объединяющей три паромных сообщения.

Военные инженеры возвели на Немане понтонную переправу-2

Мощная платформа способна выдержать до 120 тонн нагрузки. Во время переправы техники с одного берега на другой военнослужащие обеспечивали ее прикрытие от условного противника. Таким образом, эти маневры стали своеобразным экзаменом для молодого пополнения инженерной бригады. От теории к практике – контрольные занятия по тактико-специальной подготовке проходят у понтонеров дважды в год.

Военные инженеры возвели на Немане понтонную переправу-4

Дмитрий Чайко, командир 557-й инженерной бригады:
Личный состав совершенствовал свои навыки и умения, в течение четырех недель на полевом выходе готовились. И сегодняшнее мероприятие – это как венец боевой подготовки за первое полугодие. Личный состав понтонно-мостового батальона исконно выполняет все мероприятия на оценку «хорошо» и «отлично».

Навыки возведения понтонных переправ необходимы как в военное, так и в мирное время. Два года назад личный состав 557-й инженерной бригады оборудовал в самом Гродно мостовую переправу через Неман на период капитального ремонта одного из городских мостов.

# Вооруженные силы Беларуси

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