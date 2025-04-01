Базовый тариф мобильной связи появился в Беларуси

Соответствующий указ Президент подписал еще прошлым летом, дата тогда называлась та же: начало апреля. Уже известно, что в пакете 200 минут на звонки во все сети. Во-вторых, 50 SMS-сообщений, и, наконец, два гигабайта интернет-трафика. Что касается стоимости базового социального тарифа, то в зависимости от оператора она составит около 10 рублей.

Дмитрий Корзун, начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Беларуси:

200 минут во всей сети электросвязи, на мой взгляд, вполне достаточно для среднего употребления в месяц любым абонентом. Два гигабайта, на первый взгляд, небольшой объем, но если не сидеть долго в видеосервисах, которых сегодня достаточно много в интернете, то для просмотра новостей, для переписки, для работы в соцсетях, в мессенджерах этого вполне достаточно. 50 СМС – это зависит от реального потребления самим абонентом.

Еще одно новшество из мира мобильных технологий. С 1 апреля случайные подписки на мобильные услуги и сервисы недоступны. Это определено обновленными правилами оказания услуг электросвязи. Многие белорусы попадали в ситуации, когда случайно могли принять предложение о подписке на тот или иной сервис, всего лишь кликнув по отправленной им ссылке. О том, что человек подписан и платит за услугу деньги, узнавали, только обратив внимание на большой счет за мобильный телефон. Теперь такая случайная подписка станет невозможной.