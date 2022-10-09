Отечественный ноутбук и ТВ-приставки. Какие продукты представит «Горизонт», узнали у гендиректора компании

Новости Беларуси. Работа идет не только в полях, но и в цехах, где также собирают белорусское. Это об отечественной технике, в том числе бытовой. Весной цены на эти товары резко возросли, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Самый большой скачок показали импортные позиции. А как на торговых полках чувствуют себя белорусские экземпляры, что с их стоимостью, как санкции повлияли на этот промышленный сегмент и больше ли стали смотреть телевизор? Об этом и не только Виктория Ходосок поговорила с генеральным директором «Горизонта» Юрием Предко. Отечественный ноутбук и компьютеры из телевизоров. Какие еще проекты представит компания?

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

«Горизонт» выпустил первый отечественный ноутбук. Это вызвало повышенный интерес. Как сами оцениваете разработку и над какими еще научно-техническими разработками вы еще работаете?

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:

Более 80 моделей мы готовы представить рынку. Серийное и массовое производство начнется в ноябре. Мы уже получили и заключили контракты, заказы. Сегодня мы создали программу первого уровня. И они установлены будут на компьютерах. Мы готовимся к выпуску электронного блока, мини-компьютера, который крепится к мониторам. Потому что наряду с ноутбуками у нас в процессе производства будут выпускаться и мониторы. Сегодня у нас больше 100 моделей мониторов, которые мы представим рынку в конце года. Мы давно перестроили свою политику продаж и формирования производства. Мы выпускаем продукцию только под заказ. У нас нет складов. Мы производим большое количество изделий. Я бы даже сказал, мы вышли на уникальный объем. Мы производим в месяц и продаем больше 200 тысяч телевизоров. Раньше в год делали 200 тысяч, а сегодня в месяц.

Виктория Ходосок:

То есть телевизоры «Горизонта» люди активно покупают, несмотря на то, что наступает интернет. То есть вы их соединили? Юрий Предко:

Несложно определить. Если мы вот это к телевизору подключим, то у вас уже телевизор является компьютером. Осталось только мышку взять и клавиатуру. Виктория Ходосок:

В начале года из-за мировых проблем в Беларуси наблюдался рост цен, в том числе и на бытовую технику. Насколько изменилась стоимость продукции «Горизонт»? «У нас снизилась себестоимость». Как санкции повлияли на предприятие?

Юрий Предко:

Сейчас ведется анализ по нашим отгрузочным и товаротранспортным накладным, которые мы отгружаем. И если считать с декабря или января 2022 года по август, то наша стоимость, отпускная цена, это и себестоимость, снизилась в среднем на 15 %. Мы делаем около 350 моделей, если про телевизоры говорить. Или про микроволновки. На микроволновках она стабильная, практически не изменилась. А на телевизоры она снизилась на 15 % в среднем. Виктория Ходосок:

Это такой специальный ход, чтобы был спрос не на импортное, а на отечественное? Юрий Предко:

Нет, у нас снизилась себестоимость. Во-первых, снизилась цена на доставку комплектующих. В полтора раза точно. Виктория Ходосок:

Санкции влияют на нашу экономику и промышленность. Как предприятию удается противостоять санкционному давлению? Юрий Предко:

Сообщать о санкциях ведь тоже надо через какие-то устройства. От нас тут попробуй откажись. У нас есть большое количество поставщиков, у нас есть большое количество партнеров в разных странах, в новых странах. Мир движется, развитие идет. Я бы даже сказал, обратная картина. Если без санкций мы делали 200 тысяч в год, то во время санкций мы делаем столько же в месяц. Виктория Ходосок:

В развитие темы, с какими странами сотрудничаем и какие рынки сегодня в приоритете? «Отгружаем в 18 стран». С какими странами работает «Горизонт»?