Отечественный ноутбук и ТВ-приставки. Какие продукты представит «Горизонт», узнали у гендиректора компании
Новости Беларуси. Работа идет не только в полях, но и в цехах, где также собирают белорусское. Это об отечественной технике, в том числе бытовой. Весной цены на эти товары резко возросли, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Самый большой скачок показали импортные позиции. А как на торговых полках чувствуют себя белорусские экземпляры, что с их стоимостью, как санкции повлияли на этот промышленный сегмент и больше ли стали смотреть телевизор?
Об этом и не только Виктория Ходосок поговорила с генеральным директором «Горизонта» Юрием Предко.
Отечественный ноутбук и компьютеры из телевизоров. Какие еще проекты представит компания?
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
«Горизонт» выпустил первый отечественный ноутбук. Это вызвало повышенный интерес. Как сами оцениваете разработку и над какими еще научно-техническими разработками вы еще работаете?
Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:
Более 80 моделей мы готовы представить рынку. Серийное и массовое производство начнется в ноябре. Мы уже получили и заключили контракты, заказы. Сегодня мы создали программу первого уровня. И они установлены будут на компьютерах. Мы готовимся к выпуску электронного блока, мини-компьютера, который крепится к мониторам. Потому что наряду с ноутбуками у нас в процессе производства будут выпускаться и мониторы. Сегодня у нас больше 100 моделей мониторов, которые мы представим рынку в конце года. Мы давно перестроили свою политику продаж и формирования производства. Мы выпускаем продукцию только под заказ. У нас нет складов. Мы производим большое количество изделий. Я бы даже сказал, мы вышли на уникальный объем. Мы производим в месяц и продаем больше 200 тысяч телевизоров. Раньше в год делали 200 тысяч, а сегодня в месяц.
Виктория Ходосок:
То есть телевизоры «Горизонта» люди активно покупают, несмотря на то, что наступает интернет. То есть вы их соединили?
Юрий Предко:
Несложно определить. Если мы вот это к телевизору подключим, то у вас уже телевизор является компьютером. Осталось только мышку взять и клавиатуру.
Виктория Ходосок:
В начале года из-за мировых проблем в Беларуси наблюдался рост цен, в том числе и на бытовую технику. Насколько изменилась стоимость продукции «Горизонт»?
«У нас снизилась себестоимость». Как санкции повлияли на предприятие?
Юрий Предко:
Сейчас ведется анализ по нашим отгрузочным и товаротранспортным накладным, которые мы отгружаем. И если считать с декабря или января 2022 года по август, то наша стоимость, отпускная цена, это и себестоимость, снизилась в среднем на 15 %. Мы делаем около 350 моделей, если про телевизоры говорить. Или про микроволновки. На микроволновках она стабильная, практически не изменилась. А на телевизоры она снизилась на 15 % в среднем.
Виктория Ходосок:
Это такой специальный ход, чтобы был спрос не на импортное, а на отечественное?
Юрий Предко:
Нет, у нас снизилась себестоимость. Во-первых, снизилась цена на доставку комплектующих. В полтора раза точно.
Виктория Ходосок:
Санкции влияют на нашу экономику и промышленность. Как предприятию удается противостоять санкционному давлению?
Юрий Предко:
Сообщать о санкциях ведь тоже надо через какие-то устройства. От нас тут попробуй откажись. У нас есть большое количество поставщиков, у нас есть большое количество партнеров в разных странах, в новых странах. Мир движется, развитие идет. Я бы даже сказал, обратная картина. Если без санкций мы делали 200 тысяч в год, то во время санкций мы делаем столько же в месяц.
Виктория Ходосок:
В развитие темы, с какими странами сотрудничаем и какие рынки сегодня в приоритете?
«Отгружаем в 18 стран». С какими странами работает «Горизонт»?
Юрий Предко:
Мы продукцию производим и отгружаем в 18 стран. Немножко сейчас изменилась конъюнктура. Но они по-прежнему там остаются. Например, раньше мы не поставляли в Монголию, сейчас у нас в Монголии рынок появился. В какой-то паузе Казахстан стоял, а сейчас мы туда начинаем, и Армения. Там логистика, когда-то было удобнее возить. С той стороны, с юго-востока, а сейчас я вернулся с переговоров в Армении. Будут поставки у нас.
Виктория Ходосок:
В начале интервью вы сказали, что не работаете на склад. Готовите ли уже заказы на следующий год?
Юрий Предко:
Мы логистику готовим, потому что есть закупка комплектующих, есть производственные мощности, расширения. Конечно, мы сейчас работаем, если говорить краткосрочно, то первый квартал мы уже видим следующего года. Мы его видим на уровне.