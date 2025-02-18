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Отец семерых детей: «Мы проходили тернистый путь по воспитанию, потому что каждый ребёнок уникален»

18 февраля 2025 11:06
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Отец семерых детей: «Мы проходили тернистый путь по воспитанию, потому что каждый ребёнок уникален»-1

Виктор Королев, отец семерых детей, водитель:
Мне было 24 года, когда я остался первый раз с детьми. Не в плане того, что я один воспитывал. У меня супруга уходила. Сначала она одну ночь ушла. Потом прошло время, она могла на неделю уйти. Наигралась в дочки-матери и пошла искать любовь. До сих пор помню первый суд по разводу со своей предыдущей супругой. Она замечательная женщина. Мы тоже были счастливы. Ну, так сложилась ситуация. Детей, по идее, должны были отдать матери. И я помню этот приговор до сих пор. Помню даже фамилию судьи. Тогда сказали, что дети остаются по месту жительства отца.

На момент знакомства у моей супруги было двое деток. Константин и Даниил. А у меня было трое деток. Нас заочно познакомили. Я уже искал себе супругу на опыте. Я знал, что помимо того, что она должна быть мной любима и нравится мне, она должна возлюбить детей моих. По поводу деток моей супруги, наших деток. Не было у меня такого разделения: приму я или не приму. А в чем дети виноваты, что у них нет отца? Я их возлюбил, наверное, с момента, я помню, первый звонок, когда мы созвонились, разговаривал с супругой. В тот момент она делала уроки с Константином старшим, она дала трубку Данику. И мы с Даником хорошо поболтали.

Отец семерых детей: «Мы проходили тернистый путь по воспитанию, потому что каждый ребёнок уникален»-3

Мы еще с супругой на берегу, так скажем, договорились: если кто-то один воспитывает ребенка, второй родитель не влезает, даже не зная ситуации. А порой было больно, что как это, супруга мою доченьку воспитывает, а боль была, но я не влезал. Мы проходили тернистый путь по воспитанию детей, потому что каждый ребенок уникален, он разный. Большой путь проделали, чтобы дети нас не боялись в воспитании. В нашей многодетной семье дети – лучшие друзья.

Подробности в видео.

# Дети # Воспитание детей # Многодетные семьи в Беларуси

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