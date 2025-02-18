Менее 40% автомобилей от нормы оформили за сутки в пункте пропуска «Тересполь»

Перебои в работе наблюдаются и у польских пограничных служб. Так, через пункт «Тересполь» за сутки проложили маршрут менее 40 % автомобилей от нормы. Сейчас в очереди 270 машин. Напомним, для их владельцев обходных путей нет – «Тересполь» единственный погранпереход, который оформляет легковые авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще более напряженная ситуация складывается на литовском направлении. Погранпереход «Мядининкай» традиционно самый загруженный. Здесь за сутки литовские пограничники успели пропустить только 68 фур – это в 7 раз меньше нормы. Схожая картина и на других КПП: разрешения въехать в Евросоюз водители большегрузов ожидают десятками часов. Например, 70 авто скопилось у пункта пропуска «Кукурыки».

При этом, белорусская сторона свои обязательства выполняет в полной мере, постоянно улучшая инфраструктуру для комфортного прохождения границы. Но пока по ту сторону не спешат открывать шлагбаумы, даже в ущерб собственным интересам. Так, польские бизнесмены уже подсчитали свои потери в результате закрытых границ – ущерб составил почти 200 миллионов долларов.