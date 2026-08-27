Беспилотник атаковал турецкий танкер в Черном море

В Черном море беспилотник атаковал турецкий танкер, пишет РИА Новости со ссылкой на The Maritime Voice.
Целью удара стало коммерческое судно STAR II, принадлежащее фирме Statü Denizcilik. В результате атаки серьезно поврежден мостик танкера – он полностью выведен из строя.
Инцидент произошел поздним вечером 26 августа. По имеющейся информации, никто не пострадал.
Фиксируется рост числа атак на суда в акватории Черного моря. Так, в первых числах августа дрон поразил сухогруз MV Güllük (под флагом Турции) вблизи Новороссийска. Регулятор Gemi Trafık указывает на причастность Киева к инциденту.
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