МИД России предупредил Британию об ответе на удары Киева ее оружием

МИД России предупредил Лондон об ответных мерах на передачу Киеву вооружения, при помощи которого ВС Украины впоследствии наносят удары по российским объектам, пишет РИА Новости.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова указала, что в рамках ответа на удары Киева с применением британского оружия по России могут быть выбраны в качестве целей «любые военные объекты и техника Британии в Украине и за ее пределами».

Совершившие военные преступления – в том числе в отношении мирных жителей, – понесут наказание, соответствующее тяжести своих действий, пояснила дипломат.

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