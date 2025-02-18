Курение электронных сигарет может вызвать рак крови. Врач объяснила, кто находится в зоне риска

Александра Каштанова, ведущая: Долгие годы мы боролись с этой вредной привычкой, с курением сигарет. Казалось бы, найдена альтернатива – электронные, но почему врачи снова бьют тревогу и в чем вред для легких от электронных сигарет и от обычных?

Молодых людей с электронными сигаретами мы видим на улицах каждый день. Создается впечатление, что классические табачные изделия стремительно уходят в прошлое, а их место занимают новомодные гаджеты. Однако проблема глубже затяжки курильщика. Яркие с приятным запахом – они очень опасны. Об этом поговорили с гостьей.

Надежда Яцук, врач общей практики 29-й городской поликлиники г. Минска:

Сигареты выделяют смолы, то есть идет процесс горения. Это все скапливается в полости ротоглотки и легких. У электронной сигареты, как только начинает жидкость нагреваться, ароматизаторы начинают нагреваться, из них выделяются канцерогенные вещества, которые могут вызвать довольно тяжелые последствия.

Александр Меженный, ведущий:

Привыкания подростков. Как быстро происходит это и за счет чего?

Надежда Яцук:

Человеческий мозг формируется до 25 лет. Точки, на которые действуют вот эти канцерогены, которые выделяют после нагревания этой жидкости, превращающей ее в пар, они действуют именно на головной мозг, то есть могут вызвать рак крови, рак головного мозга, сужаются сосуды – это сердечные приступы. До конца еще не изучено, как электронная сигарета влияет на людей, но подростки и дети – в зоне риска.