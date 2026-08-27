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ВС РФ взяли под контроль Шевченковское в Харьковской области

27 августа 2026 11:53
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ВС РФ взяли под контроль Шевченковское в Харьковской области-0

Вооруженные силы РФ взяли под контроль н. п. Шевченковское в Запорожской области, пишет РИА Новости.

В Минобороны России информировали, что бойцы группировки войск «Восток» взяли под контроль территорию села Шевченковское.

ВСУ утратили 11 ББМ, 7 автомобилей, 6 НРТК, свыше 30 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга».

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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