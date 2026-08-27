Вооруженные силы РФ взяли под контроль н. п. Шевченковское в Запорожской области, пишет РИА Новости.
В Минобороны России информировали, что бойцы группировки войск «Восток» взяли под контроль территорию села Шевченковское.
ВСУ утратили 11 ББМ, 7 автомобилей, 6 НРТК, свыше 30 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга».
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