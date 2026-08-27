Три белорусские теннисистки не сумели пробиться в основную сетку US Open

Три белорусские теннисистки не сумели пробиться в основную сетку заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема – Открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович во втором квалификационном раунде уступила Вендуле Вальдмановой из Чехии. Поединок продолжался почти три часа: первая партия осталась за белорусской спортсменкой – 7:5, однако в двух следующих сетах она потерпела неудачу – 3:6, 1:6.

Ирина Шиманович в полуфинале отбора встречалась с местной теннисисткой Джульетой Парехой и уступила со счетом 4:6, 2:6. Ранее турнир покинула Алена Фалей. Основной этап US Open пройдет в Нью‑Йорке с 30 августа по 13 сентября. Страну представит действующая победительница американского Гранд‑слэма, первая ракетка мира Арина Соболенко.