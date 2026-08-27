Хоккеисты минского «Динамо» стартуют на Кубке мэра Москвы

Сегодня, 27 августа, минское «Динамо» начнет выступление на предсезонном турнире – Кубке мэра Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первым соперником «зубров» станет казанский «Ак Барс», старт дуэли – в 15:00. В случае успеха завтра белорусские хоккеисты сыграют с победителем дерби ЦСКА – «Спартак». Финал и поединки за места пройдут 30 августа.

В составе белорусской дружины на выезд отправились 27 хоккеистов: 3 голкипера, 9 игроков обороны и 15 нападающих. Новый регулярный чемпионат КХЛ белорусский клуб начнет 7 сентября – на домашнем льду примет нижегородское «Торпедо».