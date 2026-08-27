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Белорусы вышли в финалы чемпионата мира по академической гребле

27 августа 2026 11:29
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Белорусы стали финалистами чемпионата мира по академической гребле в одиночках легкого веса. Валерия Шендель показала второй результат в своем отборочном заезде и заняла третье место на стадии 1/2 финала. В борьбе за награды ее соперницами будут представительницы Нидерландов, Уругвая, Мексики, России и США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Никита Корнеев стал вторым в полуфинале; конкуренцию в решающем заезде ему составят гребцы из Германии, Греции, США, Мексики и Уругвая. Кроме того, накануне Евгений Золотой пробился в четвертьфинал, который пройдет 28 августа.

# Спорт Беларуси

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