Белорусы вышли в финалы чемпионата мира по академической гребле

Белорусы стали финалистами чемпионата мира по академической гребле в одиночках легкого веса. Валерия Шендель показала второй результат в своем отборочном заезде и заняла третье место на стадии 1/2 финала. В борьбе за награды ее соперницами будут представительницы Нидерландов, Уругвая, Мексики, России и США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Никита Корнеев стал вторым в полуфинале; конкуренцию в решающем заезде ему составят гребцы из Германии, Греции, США, Мексики и Уругвая. Кроме того, накануне Евгений Золотой пробился в четвертьфинал, который пройдет 28 августа.