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Трамп заявил о переименовании озера Онтарио в озеро Америка

27 августа 2026 12:17
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Трамп заявил о переименовании озера Онтарио в озеро Америка-0

Глава Белого дома Дональд Трамп на фоне торговых разногласий Вашингтона с Оттавой поменял на карте имя озера, расположенного на границе двух государств, передает РИА Новости на платформе «Макс».

Речь идет об озере Онтарио. Американский лидер зачеркнул название водоема и сделал новую подпись: озеро Америка.

«Всем большое спасибо. Наслаждайтесь», – подытожил Трамп.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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