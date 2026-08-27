Трамп заявил о переименовании озера Онтарио в озеро Америка

Глава Белого дома Дональд Трамп на фоне торговых разногласий Вашингтона с Оттавой поменял на карте имя озера, расположенного на границе двух государств, передает РИА Новости на платформе «Макс».
Речь идет об озере Онтарио. Американский лидер зачеркнул название водоема и сделал новую подпись: озеро Америка.
«Всем большое спасибо. Наслаждайтесь», – подытожил Трамп.
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