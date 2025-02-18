Новые возможности для врачей и пациентов. В Витебске возводят хирургический корпус областной больницы. Реализация проекта ведется по поручению главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строители работают с опережением графика. На данный момент готовы 9 этажей. Один из них – технический. В две смены ежедневно трудятся более 200 специалистов различного профиля. Сейчас основные работы ведутся именно внутри здания. Там укладывают плитку, штукатурят стены, делают вентиляцию, электропроводку и сантехнику. Параллельно строят и галерею, она соединит новый корпус с основным зданием.

Максим Писаренко, мастер строительно-монтажных работ:

На объекте Витебская областная клиническая больница – на данный момент выполнен монолитный каркас в объеме 100 %. Также возведены наружные стены тоже в полном объеме. Сейчас возводим воздушный переход с нового корпуса в старый.

В новом корпусе разместятся 19 операционных. Каждая будет оснащена современным оборудованием. Технические задания для его приобретения формируются уже сейчас. Появится и большая реанимационная комната на 30 коек, а весь первый этаж займет приемное отделение. Новый корпус позволит сократить лист ожидания пациентов. А для медиков появятся дополнительные рабочие места. Подготовка кадров уже ведется.