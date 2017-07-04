Отец бы на седьмом небе от счастья был: женщина-тракторист, которая выступала на параде 3 июля
Новости Беларуси. В 30-х годах прошлого века лозунг «Женщины, на трактор!» был популярен. Сегодня же встретить девушку-тракториста – большая редкость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, на Минском тракторном заводе работает всего одна представительница слабого пола, которая знает, каково это – управлять такой машиной. На праздновании Дня Независимости Катерина Кирилина доказала: творческий подход можно найти к любой профессии.
Трактора водителей-мужчин на параде «носили» усы и соломенные шляпы. И лишь одну машину украсили по-особенному. Сразу было понятно, что ей управляет девушка. Семь тракторов выписывали пируэты на День Независимости.
К выступлению готовились несколько недель, из-за репетиций Катерину даже отозвали из отпуска.
Катерина Кирилина, тракторист:
Самый тяжелый момент – синхронность, что мы должны это все сделать абсолютно одинаково.
Нынче редко можно увидеть представительницу слабого пола за рулем трактора.
За более чем 70-летнюю историю МТЗ всего 8 девушек сидело за баранкой тракторов.
Александр Лучонок, СТВ:
На этой машине Катерина выступала на параде. Трехколесный трактор «Беларус-80Х», предназначен для уборки хлопка (об этом можно догадаться по дизайнерской окраске).
Впервые эту модель презентовали на Дне рождения Тракторного завода в мае 2017 года.
За время репетиций к параду Катерина к машине настолько привыкла, что даже во время отпуска приезжает проверить, как работает двигатель.
Катерина Кирилина:
Жалко, конечно, будет с ним прощаться. Уже привыкли, уже полюбили. Этот трактор поедет в торговый дом в Елабугу.
На МТЗ Катерина уже 9 лет. Говорит, когда рассказала родителям о том, что будет трактористом, мама удивилась, а отец был горд.
Катерина Кирилина:
Он тоже был водитель, шофер и тракторист. Если бы дожил отец до сегодняшних дней, когда меня показывают по телевизору, он бы на седьмом небе от счастья был.
Она работает в сталелитейном цехе МТЗ и может весь трактор по винтику перебрать и отремонтировать. А встать на задние колеса, говорит, гораздо легче.