Весь декабрь 95 бензин по цене 92: новая АЗС в Витебске

Новости Беларуси. Первая в своем роде в Витебске и 46 в стране: в областном центре открыли современную АЗС сети «Газпромнефть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Широкий выбор сопутствующих товаров, драйв-кафе, услуги заправщиков и пост-оплата. Контроль качества топлива и 95 бензин по цене 92. Программа лояльности «Разам з нами» и удобное месторасположение. Одновременно на новой АЗС могут заправиться 10 автомобилей. И это не все бонусы для клиентов!

В северной столице Беларуси открылась автозаправочная станция нового формата сети «Газпромнефть». Реконструкция объекта была выполнена в рекордные сроки – 2,5 месяца. Как и на всех АЗС сети «Газпромнефть», здесь действует программа лояльности «Разам з нами».

Особое внимание уделяется топливу: передвижная лаборатория по контролю качества нефтепродуктов сети АЗС «Газпромнефть» проверяет бензин и дизельное топливо по всей стране.

Игорь Стрежнев, начальник испытательной лаборатории по контролю качества топлива ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт»:

Есть определенные параметры, за рамки которых топливо не должно выходить. Они дают в комплексе картину, которая дает уверенность сказать, что двигатель будет работать достаточно устойчиво и экономно долгое время.

Новая АЗС – это не просто точка на топливной карте Витебска, но и весь спектр сопутствующих услуг. Драйв-кафе, магазин с большим выбором товаров, услуги заправщиков и пост-оплата. Наличие премиального топлива G-Drive 95. И весь декабрь 95 бензин по цене 92.

Дмитрий Егоров, заместитель главы администрации Октябрьского района Витебска:

Здесь одна из центральных улиц, большой транспортный поток. Многие будут рады тому, что появилась заправка большой пропускной способности.

Артур Ахметгалимов, заместитель директора по розничным продажам ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт»:

Вопросам развития нашей сети мы уделяем большое внимание. Планы развития у нас очень большие, в том числе эти планы включают развитие в Витебске. Уже на следующий год мы прорабатываем строительство одной новой автозаправочной станции.