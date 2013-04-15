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Отделение дневного пребывания для пенсионеров открылось в Московском районе Минска

15 апреля 2013 18:09
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Новости Беларуси. С заботой о пожилых. Отделение дневного пребывания для пенсионеров открылось в Московском районе столицы. Оно разместились в Центре социального обслуживания населения.

Постояльцев ждут уютные апартаменты. Кроме того, здесь окажут квалифицированную медицинскую, психологическую и юридическую помощь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Латышева, психолог ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района»:
В отделение дневного пребывания для людей пожилого возраста могут записаться все желающие, достигшие пенсионного возраста, сохранившие способность к самообслуживанию и передвижению. Как проживающие в семьях, так и одинокие пенсионеры будут иметь возможность находиться здесь практически целый день. Если, например, он недостаточно хорошо сам передвигается, но может передвигаться с помощью детей, воспользуется социальным такси, который его привезет сюда.

# Международное сотрудничество # Государственная социальная политика

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