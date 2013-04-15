Делегация педагогов Марупского края Латвии изучает опыт системы образования Минской области

Новости Беларуси. Делегация педагогов Марупского края Латвийской Республики изучает опыт системы образования Минской области. В течение двух недель 14 руководителей школ и дошкольных учреждений пройдут стажировку в Минском областном институте развития образования. Латвийские коллеги познакомятся с проектной и исследовательской деятельностью учащихся Минской области, посетят стендовые презентации работ школьников, которые стали победителями республиканских и международных конференций и конкурсов.

Стажировка носит цель расширить межрегиональное сотрудничество в сфере образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лига Кадзиге, заместитель председателя Марупского края (Латвийская Республика):

У вас система хорошая. Она начинается с дошкольного возраста и уже переходит до гимназии. Мы должны работать с одаренными детьми, должно быть равновесие. Мы очень большое внимание уделяем детям с особенностями, а как-то забываем про то, что у нас есть с талантами. Это дело, чтобы педагогам работать с ними, поучиться. У вас есть хорошая школа, чтобы научиться.

Светлана Ситникова, ректор Минского областного института развития образования:

Мы очень серьезно работаем с Литвой. Там есть тоже белорусская школа, есть школа, которая преподает классы на русском языке, даже на белорусском. Таким образом, они к нам приезжают. У нас есть университет, студенты. У нас есть договор с Варшавским университетом, с кафедрой белорусистики. К нам студенты приезжают на стажировки, чтобы совершенствовать свой белорусский язык. Таким образом мы расширяем свои контакты по экспорту образовательных услуг.