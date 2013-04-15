Глава администрации Партизанского района рассказал о развитии промышленности на своей территории

Новости Беларуси. Партизанский район Минска лишь территориально уступает восьми другим. На площади 40 км² расположились девять крупнейших предприятий Минска и Беларуси в целом, 13 учреждений культуры, 10 лечебных заведений, около 350 спортивных объектов. Минчане в Партизанском районе живут в новостройках и в сталинках, в заводских квартальчиках и частных секторах. Есть магазины шаговой доступности и крупные гипермаркеты. О том, какой вклад в жизнь столицы вносит Партизанский район в программе «Большой город» на СТВ рассказал Александр Крепак, глава администрации Партизанского района.