«Отдавали ребёнком, а уже мужчина». Спортивный праздник для первокурсников организовала Академия МВД

Пока в большинстве школ и университетов только готовятся войти в классы и аудитории, в Академии МВД уже идут занятия. До этого преодолен высокий конкурс на право учиться в прославленном милицейском вузе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отличная подготовка, дисциплина и желание показать лучший результат – в жарких состязаниях победу оспаривали спортсмены четырех команд, представителей факультетов. Мини-футбол, волейбол, силовая, комплексная и беговая эстафета, прыжки в длину и на скакалке – спортивно-оздоровительный праздник для первокурсников состоялся на площадке Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД.