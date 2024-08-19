«Отдавали ребёнком, а уже мужчина». Спортивный праздник для первокурсников организовала Академия МВД
Пока в большинстве школ и университетов только готовятся войти в классы и аудитории, в Академии МВД уже идут занятия. До этого преодолен высокий конкурс на право учиться в прославленном милицейском вузе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отличная подготовка, дисциплина и желание показать лучший результат – в жарких состязаниях победу оспаривали спортсмены четырех команд, представителей факультетов. Мини-футбол, волейбол, силовая, комплексная и беговая эстафета, прыжки в длину и на скакалке – спортивно-оздоровительный праздник для первокурсников состоялся на площадке Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД.
Александр Васильев, начальник Академии МВД Беларуси:
Это первый спортивный праздник, который мы проводим на учебном сборе для наших первокурсников. Вы видите, какая обстановка сегодня на стадионе. Приехали их родители. В целом приятно, что ребята уже подружились, уже чувствуется чувство локтя. Результаты уже налицо – это сплоченность коллектива.
Мероприятие собрало более тысячи человек. Было у новобранцев и время для общения с родными. Их поддержка бесценна, а эмоции самые яркие.
Весь коллектив, с которым можно общаться, дружить, заводить новые знакомства. Также офицеры – очень приятные люди, много чего рассказывают.
Стал серьезным таким, поведение просто поменялось. Ответственный, вырос, так скажем.
Выправка получше стала, и дисциплинирует, все бегом уже, молодец. Как сказал начальник Академии, коллектив, дружба – все это сплачивает.
Отдавали ребенком, а уже мужчина.
В течение августа первокурсники изучат основы профессиональных знаний, строевой, огневой, профессионально-прикладной физической подготовки. Их ждет насыщенная образовательная программа и разнообразный досуг. Учебный сбор завершится торжественной церемонией принесения присяги.