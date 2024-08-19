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«Отдавали ребёнком, а уже мужчина». Спортивный праздник для первокурсников организовала Академия МВД

19 августа 2024 07:40
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Пока в большинстве школ и университетов только готовятся войти в классы и аудитории, в Академии МВД уже идут занятия. До этого преодолен высокий конкурс на право учиться в прославленном милицейском вузе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отличная подготовка, дисциплина и желание показать лучший результат – в жарких состязаниях победу оспаривали спортсмены четырех команд, представителей факультетов. Мини-футбол, волейбол, силовая, комплексная и беговая эстафета, прыжки в длину и на скакалке – спортивно-оздоровительный праздник для первокурсников состоялся на площадке Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД.

«Отдавали ребёнком, а уже мужчина». Спортивный праздник для первокурсников организовала Академия МВД-2

Александр Васильев, начальник Академии МВД Беларуси:
Это первый спортивный праздник, который мы проводим на учебном сборе для наших первокурсников. Вы видите, какая обстановка сегодня на стадионе. Приехали их родители. В целом приятно, что ребята уже подружились, уже чувствуется чувство локтя. Результаты уже налицо – это сплоченность коллектива.

«Отдавали ребёнком, а уже мужчина». Спортивный праздник для первокурсников организовала Академия МВД-4

Мероприятие собрало более тысячи человек. Было у новобранцев и время для общения с родными. Их поддержка бесценна, а эмоции самые яркие.

«Отдавали ребёнком, а уже мужчина». Спортивный праздник для первокурсников организовала Академия МВД-6

Весь коллектив, с которым можно общаться, дружить, заводить новые знакомства. Также офицеры – очень приятные люди, много чего рассказывают.

Стал серьезным таким, поведение просто поменялось. Ответственный, вырос, так скажем.

«Отдавали ребёнком, а уже мужчина». Спортивный праздник для первокурсников организовала Академия МВД-8

Выправка получше стала, и дисциплинирует, все бегом уже, молодец. Как сказал начальник Академии, коллектив, дружба – все это сплачивает.

Отдавали ребенком, а уже мужчина.

«Отдавали ребёнком, а уже мужчина». Спортивный праздник для первокурсников организовала Академия МВД-10

В течение августа первокурсники изучат основы профессиональных знаний, строевой, огневой, профессионально-прикладной физической подготовки. Их ждет насыщенная образовательная программа и разнообразный досуг. Учебный сбор завершится торжественной церемонией принесения присяги.

# Высшее образование в Беларуси # Академия МВД Республики Беларусь

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