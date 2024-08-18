Курская операция ВСУ. Почему и как хотели столкнуть Беларусь и Россию

Возможны ли мирные переговоры между Россией и Украиной в этом году? Какие цели преследовала атака ВСУ на Курск и Белгород? К чему приведут террористические действия режима Зеленского? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Андрей Богодель, заместитель начальник факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Здесь необходимо отметить, что данная ситуация была неожиданностью для всех. Для нас, что пошло такое большое количество ударных, подчеркиваю, беспилотных летательных аппаратов через нашу территорию. Для украинской стороны, что все эти беспилотники были перехвачены и уничтожены и лишь незначительная часть была передана войскам ПВО России. Неожиданностью это не было только для зенитно-ракетного полка, который выполнил эту задачу с честью и достоинством, о чем мы видим в видео, которое нам много раз показывали, где разбитые беспилотники лежат. Кто поставил эту задачу? Давайте посмотрим, как развивались события. Что хотели от нас и почему хотели столкнуть в этой ситуации Россию и Беларусь.

Во-первых, в июле произошло разведение сил сторон. С белорусской стороны и украинской. Это была договоренность, что мы разводим войска и обеспечиваем безопасность в нашем регионе. Часть сил и средств пошла в сторону Сум, и мы это четко видели, передали. Это даже было в открытых источниках, Генеральный штаб Вооруженных сил России. И они четко это видели, и ГРУ без нас великолепно работает. Понятно, что взаимодействие есть взаимодействие. Это самый главный козырь и аргумент, который должен быть у нас.

Второе, когда начинается курская операция, все говорят: потому что Беларусь отвела войска, это позволило и так далее. Ведь так ставят нам сегодня в вину. Как дальше эта ситуация могла усугубляться. В это время идут беспилотники и спокойно пролетают через нашу территорию. О чем будут говорить? Лукашенко не поддерживает Россию, Беларусь против, и пошло-поехало. В это же время, когда пошли беспилотники, начали действовать диверсионно-разведывательные группы на юге со своими беспилотниками, только разведывательными, чтобы отвлечь внимание. Поэтому мгновенно было принято решение о выдвижении соответствующих сил и средств.

Границы, по сути, с Россией у нас нет, и мы были вынуждены перебрасывать туда срочно маневренные группы органов пограничной службы, сразу же выдвинулись силы специальных операций, которые действуют на южном операционном направлении, и на два тактических направления (гомельское и мозырское) выдвинулись силы немедленного реагирования. Украинская сторона не ожидала от нас такого действия, она попросту сейчас пытается отмолчаться. Беспилотники не наши, мы ничего не знаем, ничего не видели, а Министерство иностранных дел Украины подготовило гениальный ответ: мы не хотим по этому поводу ничего отвечать. Это новая дипломатия Каменного века, до которого скатились дипломаты Украины.