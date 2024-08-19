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Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси

19 августа 2024 06:24
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Красный уровень опасности из-за жары объявлен на сегодня, 19 августа, в Беларуси. По данным синоптиков, во многих районах Гомельской области максимальная температура воздуха достигнет 35 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси-2

Ожидаются грозы, при которых будет шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, местами 21-24, а по северо-западной части в отдельных районах до 25 м/с. Местами по стране пройдут сильные ливни, возможен град. О факторах опасности напоминает МЧС. В их числе повреждение линий связи и электропередач, увеличение количества ДТП, вероятность тепловых ударов, падение деревьев.

# Погода в Беларуси

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