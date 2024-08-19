Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси

Это белорусские традиции! Самые яркие моменты с фестиваля «Зов Полесья»

Если не хватает в жизни прекрасного, то за дополнительной порцией красоты можно отправиться на природу. В эти выходные как раз была возможность открыть для себя белорусское Полесье. Уникальный регион. И природа, и обычаи, и кухня, и даже разговор – все со своими колоритом и характером.