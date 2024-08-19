Аграрии планируют собрать около 1 млн тонн картофеля

Сельхозпроизводители собирают урожай ранних овощей, картофеля, плодов и ягод и готовятся к массовой уборке второго хлеба. В стране уже произведено 80 тысяч тонн овощной продукции, а это 110 % к тому же периоду прошлого года, в том числе раннего картофеля – около 6 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнули в Минсельхозпроде, сегодня потребительский рынок характеризуется насыщенностью. Широкий ассортимент достигается преимущественно за счет урожая белорусских производителей. Чтобы в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка и иметь свободные ресурсы, в этом году планируется собрать около миллиона тонн картофеля и 540 тысяч тонн овощей. География экспортных поставок нашего второго хлеба и продуктов из него широкая, она включает 26 стран.