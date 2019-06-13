«Отдать долг памяти»: в Могилёвской области найдены обломки Ил-4, сбитого в 1943 году

Новости Беларуси. В болотистых лесах Могилевской области обнаружены обломки советского бомбардировщика времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В болотистых лесах Могилевской области обнаружены обломки советского бомбардировщика времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Найденный серийный номер одного из двигателей Ил-4 поможет установить состав экипажа, жизнь которого оборвалась предположительно в октябре 1943-го. О месте падения бомбардировщика поисковики узнали от сельчан во время разведывательной экспедиции в Кличевский район. Там побывала и наш корреспондент Ирина Недобоева.
Эти болотистые леса всегда были излюбленным местом для сбора черники и клюквы. Александр Авчиник, который сейчас работает егерем Гончанского лесничества, с самого детства называет его, как и все сельчане, «у самолета».
Ирина Недобоева, СТВ:
12 октября 1943 года бомбардировщик Ил-4 вылетел из аэродрома Адуево в Калужской области России. На борту – командир экипажа, штурман и два бортстрелка. Самолет, вероятнее всего, взорвался еще в воздухе и упал здесь в лесу.
О месте падения бомбардировщика Могилевские поисковики узнали от сельчан во время разведывательной экспедиции в Кличевский район. Сегодня в этих лесах работает техника.
«Мы будем знать, кто здесь погиб»: в Кличевском районе обнаружены обломки бомбардировщика времен ВОВ
Первая удачная находка не заставила себя долго ждать. Среди сотен обломков самолета – фрагмент одного из двигателей бомбардировщика. На нем четко виден серийный номер.
Николай Борисенко, руководитель Могилевского поискового клуба:
Он позволяет идентифицировать самолет, экипаж, который в нем был, боевое задание, которое он получил, почему оказался здесь, куда летел, с каким заданием. Об этом всем расскажет номер.
Фрагменты двигателя нашли студенты Кличевского аграрного колледжа.
Денис Хитриков в поисковых работах участвует впервые. Парня находка так воодушевила, что он уже задумывается о том, чтобы стать профессионалом поиска.
Денис Хитриков, учащийся Кличевского аграрно-технического колледжа:
Больше всего мне хотелось отдать долг памяти о том, что они подарили свободную спокойную жизнь. И каким-то образом помочь людям, которые этим занимаются.
Сегодня у поисковиков нет сомнений – это именно тот самолет, сбитый немецкими истребителями во время воздушного боя в 43-м над Кличевскими лесами. Теперь информацию об экипаже и боевой задаче бомбардировщика должны подтвердить в центральном архиве Министерства обороны России.