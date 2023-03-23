«Отдала всю стипендию». Спектакли молодёжного театрального форума в Могилёве проходят с аншлагом

Новости Беларуси. Каждый спектакль международного театрального форума «Март-контакт» проходит с аншлагом. Событие вновь удивляет смелыми постановками и свежим взглядом на литературные шедевры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Каждый спектакль международного театрального форума «Март-контакт» проходит с аншлагом. Событие вновь удивляет смелыми постановками и свежим взглядом на литературные шедевры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2023 году – 19 спектаклей из четырех стран. Могилевчане и гости областного центра уже оценили музыкальную драму в сопровождении президентского оркестра «Каренина» театрального проекта «ТриТформаТ», авторский моноспектакль Павла Усовича «Я – лучший!», пьесу «Локис». Среди зрителей много студентов.
Дарья Марина, жительница Могилева:
Я просто очень рада, что попала на этот «Март-контакт». Я отдала сюда всю свою стипендию, но считаю, что это полностью оправдано, потому что спектакли, которые я увидела и еще увижу, были безумно интересными.
Алена Королева, жительница Могилева:
Я очень ждала этот «Март-контакт», потому что в том году, к сожалению, не попала ни на один спектакль, а в этом мне посчастливилось, вчера я была на спектакле «Каренина». Мне безумно понравилось, были очень красивые декорации, музыкальное сопровождение. Поэтому я думаю, что и другие спектакли также оставят только положительные эмоции.
Анастасия Яковлева, жительница Могилева:
Я правда хожу в театры очень часто, была на некоторых спектаклях более 10 раз. И «Март-контакт» – это очень хорошая возможность посмотреть на спектакли из других городов.
Сегодня на разных площадках форума представят три творческих работы. Одна из них петербургского камерного театра «Ток» спектакль «Мария Стюарт». Оригинальность постановки заключается в том, что все действие происходит на псевдонемецком языке. Чтобы понять смысл, зрителю предлагают включить воображение.
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