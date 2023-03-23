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«Отдала всю стипендию». Спектакли молодёжного театрального форума в Могилёве проходят с аншлагом

23 марта 2023 08:18
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Новости Беларуси. Каждый спектакль международного театрального форума «Март-контакт» проходит с аншлагом. Событие вновь удивляет смелыми постановками и свежим взглядом на литературные шедевры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отдала всю стипендию». Спектакли молодёжного театрального форума в Могилёве проходят с аншлагом-1

В 2023 году – 19 спектаклей из четырех стран. Могилевчане и гости областного центра уже оценили музыкальную драму в сопровождении президентского оркестра «Каренина» театрального проекта «ТриТформаТ», авторский моноспектакль Павла Усовича «Я – лучший!», пьесу «Локис». Среди зрителей много студентов.

«Отдала всю стипендию». Спектакли молодёжного театрального форума в Могилёве проходят с аншлагом-4

Дарья Марина, жительница Могилева:
Я просто очень рада, что попала на этот «Март-контакт». Я отдала сюда всю свою стипендию, но считаю, что это полностью оправдано, потому что спектакли, которые я увидела и еще увижу, были безумно интересными.

«Отдала всю стипендию». Спектакли молодёжного театрального форума в Могилёве проходят с аншлагом-7

Алена Королева, жительница Могилева:
Я очень ждала этот «Март-контакт», потому что в том году, к сожалению, не попала ни на один спектакль, а в этом мне посчастливилось, вчера я была на спектакле «Каренина». Мне безумно понравилось, были очень красивые декорации, музыкальное сопровождение. Поэтому я думаю, что и другие спектакли также оставят только положительные эмоции.

«Отдала всю стипендию». Спектакли молодёжного театрального форума в Могилёве проходят с аншлагом-10

Анастасия Яковлева, жительница Могилева:
Я правда хожу в театры очень часто, была на некоторых спектаклях более 10 раз. И «Март-контакт» – это очень хорошая возможность посмотреть на спектакли из других городов.

«Отдала всю стипендию». Спектакли молодёжного театрального форума в Могилёве проходят с аншлагом-13

Сегодня на разных площадках форума представят три творческих работы. Одна из них петербургского камерного театра «Ток» спектакль «Мария Стюарт». Оригинальность постановки заключается в том, что все действие происходит на псевдонемецком языке. Чтобы понять смысл, зрителю предлагают включить воображение.

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# Театр # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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