Начальнику цеха «Мотовело», которому подчинённые строили дачу, предъявили обвинение

Новости Беларуси. Сотрудники столичного предприятия вместо работы строили дачу своему руководителю. Теперь его будут судить. Уже бывшего начальника цеха «Мотовело» обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации Следственного комитета, с января 2018 по август 2022 года 38-летний гражданин, задавшись целью сэкономить, поручал нескольким своим подчиненным заниматься строительными работами на его дачном участке. Благоустраивали не только загородную недвижимость.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

Кроме того, в ходе следствия зафиксировано, что некоторые из работников помогали ему с ремонтом в столичной квартире. В целях исполнения своего преступного замысла фигурант передавал сотрудникам деньги или канистры с топливом для заправки их личных автомобилей, а также обеспечивал выезд с территории завода без фиксации времени убытия, минуя специальную систему пропуска. Кроме того, начальник цеха неоднократно утверждал официальные документы, на основании которых производилось начисление заработной платы рабочим. При этом обвиняемый понимал, что фактически они отсутствовали на своих рабочих местах и служебные обязанности не выполняли.

Предприятию, таким образом, нанесен ущерб на более чем 36 тысяч рублей. Фигурант вину признал. На два его автомобиля, недвижимость и иное имущество наложен арест. Злоупотребление служебными полномочиями влечет до 10 лет лишения свободы.