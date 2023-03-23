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В Бешенковичах возобновили лодочную переправу

23 марта 2023 07:08
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Новости Беларуси. На Западной Двине в Бешенковичах открыт сезон лодочной переправы. Для удобства местных жителей она работает с раннего утра и до позднего вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бешенковичах возобновили лодочную переправу-1

Водный транспорт связал части городского поселка, где постоянно проживают около 50 человек, в том числе дачники. Некоторые таким романтическим способом добираются до работы, в магазин или больницу. Раньше, чтобы перебраться с одного берега на другой, приходилось ехать в объезд. А это около 60 километров. Теперь время в пути считаные минуты. Переправа пользуется спросом. За день – до полусотни рейсов.

В Бешенковичах возобновили лодочную переправу-4

Когда не было переправы, ездили через Уллу кругом в Бешенковичи на работу, потом с работы туда же возвращались. Представляете, сколько это километров?

В Бешенковичах возобновили лодочную переправу-7

Хорошо, что лодку пустили, а то вообще не было переправы. Пока мост поставят, перевозят по времени.

Как только весеннее половодье пройдет, два района Бешенковичей соединит понтонный мост. Пока разлив реки не позволяет это сделать.

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# Социальная инфраструктура # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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