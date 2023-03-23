В Бешенковичах возобновили лодочную переправу

Новости Беларуси. На Западной Двине в Бешенковичах открыт сезон лодочной переправы. Для удобства местных жителей она работает с раннего утра и до позднего вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водный транспорт связал части городского поселка, где постоянно проживают около 50 человек, в том числе дачники. Некоторые таким романтическим способом добираются до работы, в магазин или больницу. Раньше, чтобы перебраться с одного берега на другой, приходилось ехать в объезд. А это около 60 километров. Теперь время в пути считаные минуты. Переправа пользуется спросом. За день – до полусотни рейсов.

Когда не было переправы, ездили через Уллу кругом в Бешенковичи на работу, потом с работы туда же возвращались. Представляете, сколько это километров?

Хорошо, что лодку пустили, а то вообще не было переправы. Пока мост поставят, перевозят по времени.

Как только весеннее половодье пройдет, два района Бешенковичей соединит понтонный мост. Пока разлив реки не позволяет это сделать.