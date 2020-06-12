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Отцы в Беларуси уделяют детям 12 минут в день

12 июня 2020 15:23
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Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Отцы в Беларуси уделяют детям 12 минут в день-1

Александр Величко, председатель общественного объединения «Совет отцов»:
Индекс вовлечённости отцов, Белстат, это не наши данные: 3,76%, – грубо говоря, 12 минут в день. Мы сейчас не говорим даже не о том, чтобы – отец не живёт, вообще. Я совершенно согласен, что если в случае развода, и ребёнок маленький – отцы практически не принимают участие. Когда дети становятся постарше, папы вспоминают о детях. Когда детям становится где-то 12 и так далее. Я говорю про разводные случаи.

# Дети и родители # общество # Александр Величко

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