Отцы в Беларуси уделяют детям 12 минут в день

Александр Величко, председатель общественного объединения «Совет отцов»:

Индекс вовлечённости отцов, Белстат, это не наши данные: 3,76%, – грубо говоря, 12 минут в день. Мы сейчас не говорим даже не о том, чтобы – отец не живёт, вообще. Я совершенно согласен, что если в случае развода, и ребёнок маленький – отцы практически не принимают участие. Когда дети становятся постарше, папы вспоминают о детях. Когда детям становится где-то 12 и так далее. Я говорю про разводные случаи.