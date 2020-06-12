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«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе

12 июня 2020 14:42
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Новости Беларуси. Во славу общей Победы. В 67-й средней школе в народном музее Батальона белорусских орлят ученики встретились с ветераном Великой Отечественной войны Василием Князевым, который в свое время стал сыном полка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжества, приуроченные к юбилею Победы, посетили также министр образования Беларуси и посол России в Беларуси.

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе-1

Ребята слушали боевые истории, рассказывали стихи. Вручили школьникам памятные подарки, чтобы напомнить: в Великую Отечественную белорусы и россияне сражались плечом к плечу.

К слову, патриотические мероприятия в столице продолжаются во время каникул. В школьных лагерях для ребят подготовили различные тематические мероприятия.

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе-4

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе-6

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе-8

Надежда Скопец, учащаяся средней школы № 67 г. Минска:
Мне нравится, потому что мы узнаем много нового, интересного, рассказываем стихи.

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе-11

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
У нас сегодня 3020 школ по всей стране, и практически в каждой школе есть какой-то музей. Выполняет очень важную функцию – формирование таких важных качеств, как гражданственность, патриотизм.

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе-14

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе-16

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси:
Нас роднит этот подход государства, уважение к тому, что было совершено в 1941-1945 годах.

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе-19

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе-21

Татьяна Коваленя, директор средней школы № 67 г. Минска:
Мы готовимся к 3 июля. Традиционно у нас проходит митинг у мемориала «Память». Конечно, ребята готовят поздравления, будет встреча с ветеранами.

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе-24

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе-26

К слову, россияне 12 июня отмечают свой главный праздник. В столице ко Дню России организовали фотовыставку. Она проходит в Верхнем городе. А на шести видеоэкранах идут трансляции концертов и видеороликов о культуре и истории России.

# Великая Отечественная война # общество # Надежда Скопец # Игорь Карпенко # Дмитрий Мезенцев # Татьяна Коваленя # Фотофакт

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