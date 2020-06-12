«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе

Новости Беларуси. Во славу общей Победы. В 67-й средней школе в народном музее Батальона белорусских орлят ученики встретились с ветераном Великой Отечественной войны Василием Князевым, который в свое время стал сыном полка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжества, приуроченные к юбилею Победы, посетили также министр образования Беларуси и посол России в Беларуси.

Ребята слушали боевые истории, рассказывали стихи. Вручили школьникам памятные подарки, чтобы напомнить: в Великую Отечественную белорусы и россияне сражались плечом к плечу. К слову, патриотические мероприятия в столице продолжаются во время каникул. В школьных лагерях для ребят подготовили различные тематические мероприятия.

Надежда Скопец, учащаяся средней школы № 67 г. Минска:

Мне нравится, потому что мы узнаем много нового, интересного, рассказываем стихи.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

У нас сегодня 3020 школ по всей стране, и практически в каждой школе есть какой-то музей. Выполняет очень важную функцию – формирование таких важных качеств, как гражданственность, патриотизм.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси:

Нас роднит этот подход государства, уважение к тому, что было совершено в 1941-1945 годах.

Татьяна Коваленя, директор средней школы № 67 г. Минска:

Мы готовимся к 3 июля. Традиционно у нас проходит митинг у мемориала «Память». Конечно, ребята готовят поздравления, будет встреча с ветеранами.