В Словакии ученик открыл стрельбу из страйкбольного оружия по своим одноклассникам

В Словакии произошел инцидент в одной из школ. Ученик открыл стрельбу из страйкбольного оружия по своим одноклассникам. В результате пострадали двое детей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Был хаос, стресс. Я тут же вскочила с постели, чтобы бежать за своими братьями. Я не знала точно, что произошло. Мы ничего не слышали. Директор школы успокоил их. Очевидно, родители в стрессе. Они забрали своих детей, я пошла за своими братьями, мне было страшно.

Очень плохо, когда вы слышите о таком в Америке, но там к этому привыкли. Но в Восточной Словакии тоже произошел такой несчастный случай, и я никогда не думал, что мы столкнемся с чем-то подобным или вообще столкнемся с этим здесь.

Как рассказали в школе, стрелявший был проблемным учеником, с которым уже работали специалисты по психологическому консультированию. Инцидент вновь поставил вопрос о безопасности в учебных заведениях Словакии и необходимости более внимательной работы с подростками, находящимися в сложной ситуации.