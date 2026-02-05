В Словакии ученик открыл стрельбу из страйкбольного оружия по своим одноклассникам

В Словакии произошел инцидент в одной из школ. Ученик открыл стрельбу из страйкбольного оружия по своим одноклассникам. В результате пострадали двое детей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Словакии произошел инцидент в одной из школ. Ученик открыл стрельбу из страйкбольного оружия по своим одноклассникам. В результате пострадали двое детей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам представителей полиции, раненым оказана медицинская помощь прямо на месте, их жизни ничто не угрожает. Ведется расследование обстоятельств происшествия. Ситуация вызвала панику среди учеников и родителей: многие поспешили забрать детей.
Был хаос, стресс. Я тут же вскочила с постели, чтобы бежать за своими братьями. Я не знала точно, что произошло. Мы ничего не слышали. Директор школы успокоил их. Очевидно, родители в стрессе. Они забрали своих детей, я пошла за своими братьями, мне было страшно.
Очень плохо, когда вы слышите о таком в Америке, но там к этому привыкли. Но в Восточной Словакии тоже произошел такой несчастный случай, и я никогда не думал, что мы столкнемся с чем-то подобным или вообще столкнемся с этим здесь.
Как рассказали в школе, стрелявший был проблемным учеником, с которым уже работали специалисты по психологическому консультированию. Инцидент вновь поставил вопрос о безопасности в учебных заведениях Словакии и необходимости более внимательной работы с подростками, находящимися в сложной ситуации.