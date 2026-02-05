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В Словакии ученик открыл стрельбу из страйкбольного оружия по своим одноклассникам

05 февраля 2026 06:38
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В Словакии произошел инцидент в одной из школ. Ученик открыл стрельбу из страйкбольного оружия по своим одноклассникам. В результате пострадали двое детей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словакии ученик открыл стрельбу из страйкбольного оружия по своим одноклассникам-2

По словам представителей полиции, раненым оказана медицинская помощь прямо на месте, их жизни ничто не угрожает. Ведется расследование обстоятельств происшествия. Ситуация вызвала панику среди учеников и родителей: многие поспешили забрать детей.

В Словакии ученик открыл стрельбу из страйкбольного оружия по своим одноклассникам-4

Был хаос, стресс. Я тут же вскочила с постели, чтобы бежать за своими братьями. Я не знала точно, что произошло. Мы ничего не слышали. Директор школы успокоил их. Очевидно, родители в стрессе. Они забрали своих детей, я пошла за своими братьями, мне было страшно.

В Словакии ученик открыл стрельбу из страйкбольного оружия по своим одноклассникам-6

Очень плохо, когда вы слышите о таком в Америке, но там к этому привыкли. Но в Восточной Словакии тоже произошел такой несчастный случай, и я никогда не думал, что мы столкнемся с чем-то подобным или вообще столкнемся с этим здесь.

Как рассказали в школе, стрелявший был проблемным учеником, с которым уже работали специалисты по психологическому консультированию. Инцидент вновь поставил вопрос о безопасности в учебных заведениях Словакии и необходимости более внимательной работы с подростками, находящимися в сложной ситуации.

# Словакия

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