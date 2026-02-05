На западе Колумбии сошёл оползень – погибли три человека

На западе Колумбии сошел оползень, в результате которого погибли три человека, в том числе двое детей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тонн камней, грязи и деревьев снесли постройки. По данным властей, около 10 домов полностью разрушены, еще более 50 получили серьезные повреждения. Причиной оползня стали ливни – затяжные дожди не прекращаются в регионе уже три дня. Синоптики сообщают, что за это время выпало более 90 миллиметров осадков. В общей сложности пострадали более 10 тысяч местных жителей.