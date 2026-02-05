Прямой эфир

На западе Колумбии сошёл оползень – погибли три человека

05 февраля 2026 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На западе Колумбии сошел оползень, в результате которого погибли три человека, в том числе двое детей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На западе Колумбии сошёл оползень – погибли три человека-2

Десятки тонн камней, грязи и деревьев снесли постройки. По данным  властей, около 10 домов полностью разрушены, еще более 50 получили серьезные повреждения. Причиной оползня стали ливни – затяжные дожди не прекращаются в регионе уже три дня. Синоптики сообщают, что за это время выпало более 90 миллиметров осадков. В общей сложности пострадали более 10 тысяч местных жителей.

# Колумбия

Другие новости рубрики

Все новости
В Южной Испании бушует шторм «Леонардо»
05 февраля 2026 06:40

В Южной Испании бушует шторм «Леонардо»

В Словакии ученик открыл стрельбу из страйкбольного оружия по своим одноклассникам
05 февраля 2026 06:38

В Словакии ученик открыл стрельбу из страйкбольного оружия по своим одноклассникам

Дональд Трамп подписал закон о финансировании правительства
05 февраля 2026 05:46

Дональд Трамп подписал закон о финансировании правительства