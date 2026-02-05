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Переход школ на обучение на госязыке обойдётся Эстонии в 500 млн евро

05 февраля 2026 07:28
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В Эстонии реализация политики по вытеснению русского языка оборачивается серьезной нагрузкой на государственный бюджет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переход школ на обучение на госязыке обойдётся Эстонии в 500 млн евро-2

Одной из самых дорогостоящих реформ стал обязательный переход школ на обучение на государственном языке. На реализацию инициативы выделено полмиллиарда евро. Эти средства направят на подготовку учителей эстонского языка, обеспечение школ необходимыми учебными материалами. Переход на обучение на национальном языке стартовал осенью 2024 года и продлится до 2030-го.

# Новости Эстонии

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