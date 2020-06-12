Питьевой фонтан, тренажёры и мангалы. Как благоустраивают пляж в Смолевичах

Новости Беларуси. В Минской области стартовала ежегодная акция «Летний патруль», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В поле зрения молодежной группы – пляжи и места массового отдыха. За порядком тщательно следят каждый день. Кстати, перед началом летнего сезона здесь заранее обследовали дно озера и проверили качество воды.





Пляжный сезон официально начался. Как только температура за окном приблизилась к отметке 30 градусов, жители Смолевичей массово отправились к водохранилищу. И это понятно: многие просто устали от холода, а потому с утра поспешили занять лучшие места под солнцем.