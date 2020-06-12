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Питьевой фонтан, тренажёры и мангалы. Как благоустраивают пляж в Смолевичах

12 июня 2020 14:37
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Новости Беларуси. В Минской области стартовала ежегодная акция «Летний патруль», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В поле зрения молодежной группы – пляжи и места массового отдыха. За порядком тщательно следят каждый день. Кстати, перед началом летнего сезона здесь заранее обследовали дно озера и проверили качество воды.

Корреспондент Вероника Сайко совершила рейд с молодежным отрядом.

Питьевой фонтан, тренажёры и мангалы. Как благоустраивают пляж в Смолевичах-1



Пляжный сезон официально начался. Как только температура за окном приблизилась к отметке 30 градусов, жители Смолевичей массово отправились к водохранилищу. И это понятно: многие просто устали от холода, а потому с утра поспешили занять лучшие места под солнцем.

Питьевой фонтан, тренажёры и мангалы. Как благоустраивают пляж в Смолевичах-3

Городской пляж, в свою очередь, встречает отдыхающих подготовленным. Накануне сюда завезли 200 машин песка.

Подробнее – в видеоматериале

# Правила безопасности # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

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