В Южной Испании бушует шторм «Леонардо». Сильные ливни превратили улицы в потоки грязи, затоплены дома и дороги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кадрах из Андалусии – вода, смешанная с землей, буквально размывает улицы небольших городов. В Химера‑де‑Либар и Гранаде местные жители рассказывают: вместе с наводнением произошли перебои с электричеством, крыши домов начали протекать.

Люди признаются – такого масштаба бедствия они не видели раньше. Службы гражданской обороны и полиция работают на местах, помогая эвакуировать жителей и перекрывать опасные участки дорог. Власти предупреждают: осадки продолжатся, а уровень воды еще будет подниматься. Нынешний шторм показал, насколько уязвимы южные регионы Испании перед экстремальными погодными явлениями. Спасатели призывают местное население сохранять спокойствие и строго следовать инструкциям служб безопасности.