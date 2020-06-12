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Карстен: «Просто не знают в Европе, что у нас тоже живут, и у нас хорошие и врачи, и люди очень добродушные, и всегда помогут»

12 июня 2020 15:06
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

«Мне Беларусь, конечно, больше нравится». Почему Карстен прожила 20 лет в Германии, но вернулась на родину

Карстен: «Просто не знают в Европе, что у нас тоже живут, и у нас хорошие и врачи, и люди очень добродушные, и всегда помогут»-1

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:
На чемпионате мира, когда у нас канал в Бресте построили, благодаря, конечно, Александру Григорьевичу, у нас был чемпионат Европы, потом – чемпионат мира по молодёжи. И мой муж общается со многими, и у него спрашивают: «Как там, в Беларуси? Как там питаться, как там жить?» Они просто не знают в Европе, что у нас тоже живут, и у нас хорошие и врачи, и люди очень добродушные, и всегда помогут. И потом, когда приехали на тот же чемпионат мира и американцы, и канадцы – они: «О, как у вас тут хорошо!» И канал очень им понравился, и именно Беларусь им понравилась.

Также в интервью Екатерина Карстен рассказала:

– о детстве в деревне и почему ей нравилась мужская работа

– как завоевала первое олимпийское «золото» в истории суверенной Беларуси

– о муже и почему семья живёт в Германии

– чем занимается сейчас и почему не хочет быть тренером

Смотрите 14 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Гребля # общество

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