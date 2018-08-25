От заплывов на катамаранах до открытия скульптуры «Лосось»: как Островец отмечает 550-летие?

Новости Беларуси. Открытие памятника лососю, заплывы на катамаранах и день свадеб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город атомщиков – Островец – отмечает 550-летие. Но самое главное – это долгожданные подарки жителям: физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, которого в городе еще не было и здание пожарной станции.



Оркестр гремит басами. Громко и по-юбилейному красиво праздник заявил о себе. В центре города вырос огромный амфитеатр, на улицах – десятки фотозон и уличных артистов. Но самые главные подарки городу – открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса с первым в Островце бассейном и пожарной части.

Диана Житкович, житель Островца:

Все на наших глазах. Я с детства помню этот город. Несравнимо. Замечательный становится. Тут и выйти. И праздник сегодня такой замечательный. Вообще все очень классно.

Улицы центра как одна большая выставка достижений народного хозяйства. Центральное место – Белорусской атомной электростанции. Она уже стала градообразующей точкой Островца.

Ольга и Станислав Хорольские, жители Островца:

Три года работаем здесь в Островце на строительстве Белорусской АЭС. За три года большое развитее, построились новые районы. Город идет в лучшем направлении.

От десятков концертных площадок до открытия весьма необычной скульптурной композиции под названием «Лосось». Водоемы Островецкого района славятся этими рыбами, которые занесены в Красную книгу Беларуси. И даже форель изображена на официальном гербе города.

Павел Милешко, заместитель председателя Островецкого райисполкома:

Это единственное место в Беларуси, куда лосось приходит на нерест. Кроме того эта рыба древнехристианский символ плодородия.

Фестиваль воздушных змеев, мастер-классы по изготовлению парусников и звук мотора парапланов. День города сразу в трех измерениях: на земле, в воздухе и обязательно на воде.

Галина Буро, СТВ:

А сейчас мы находимся на острове любви на реке Лоша. Ведь по официальной версии название Островец произошло от слова «остров». Эту историю жителям и гостям праздника напомнили символичными заплывами.

День город – удачный повод для свадьбы. Сразу несколько пар решили зарегистрировать брак. А у новоиспеченной семьи Зенкович и вовсе праздник тройной – еще и день рождения жениха.

Надежда Зенкович, житель Ошмян:

Мы сегодня стали мужем и женой. Решили расписаться в Островецком ЗАГСе. Потому что здесь невероятная атмосфера.

Поздравить Островец приехали и звезды белорусской эстрады.

Дмитрий Колдун встретился с участниками стройотряда Белорусской АЭС, и даже взял кисточку в руки – красить макет градирни станции. Хоть в теории, но приобщиться к самому масштабному энергетическому проекту страны.

Дмитрий Колдун, певец:

Я помню даже посещал экскурсию на фундамент Островецкой АЭС и тогда уже был поражен, насколько это громадная затея в рамках Беларуси. Самое главное, что город остается таким же зеленым, не смотря на свое индустриальное будущее.