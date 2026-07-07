От туризма до АПК: III Форум регионов Беларуси и Узбекистана продолжается

От туризма до промышленности и АПК. III Форум регионов Беларуси и Узбекистана принимает наша страна. Главное пленарное заседание запланировано на 8 июля, но практическая работа уже стартовала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарубежные гости посещают ключевые предприятия и организации. Состав делегаций внушительный – в Беларуси ждут представителей всех 14 регионов Узбекистана. В общей сложности масштабное мероприятие объединит более 600 человек. Узбекистан – наш ключевой партнер в Центральной Азии. Главы государств поставили амбициозную задачу – в ближайшее время преодолеть планку взаимного товарооборота в миллиард долларов, а в пятилетней перспективе – выйти на два миллиарда.