Свежий дизайн и усиленный режим: как гостиницы Витебска готовятся к «Славянскому базару»

Считанные дни до открытия «Славянского базара». Витебск уже живит в предфестивальном ритме. Особое внимание уделяют комфорту гостей: ведь именно гостиница нередко формирует первое впечатление о городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В холлах отелей чувствуется приближение праздника. На стойках регистрации обновляют информационные материалы, сверяют бронирования и графики заездов – персонал готовится к работе в усиленном режиме. Один из отелей после масштабной модернизации готов принять более 300 гостей: почти половину номеров отремонтировали, интерьеры радуют свежим дизайном.

Александр Ходосов, генеральный директор отеля:

Отель – это так или иначе обеспечить качественное проживание, качественное питание. Гости нашего города должны получить и идеологическую составляющую, пожив в этом отеле, что такое город Витебск. В этом году была проведена огромная, я считаю, работа. Из 27 номеров, которые есть в нашем отеле, 12 номеров вновь были реконструированы коренным образом.

Для Витебска «Славянский базар» – больше, чем культурное событие: это ежегодная проверка на гостеприимство, которую город неизменно выдерживает с достоинством. Фестиваль стартует 14 июля – артистов и гостей город на Двине встретит обновленными локациями и особой атмосферой.