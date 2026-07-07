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Свежий дизайн и усиленный режим: как гостиницы Витебска готовятся к «Славянскому базару»

07 июля 2026 06:55
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Считанные дни до открытия «Славянского базара». Витебск уже живит в предфестивальном ритме. Особое внимание уделяют комфорту гостей: ведь именно гостиница нередко формирует первое впечатление о городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свежий дизайн и усиленный режим: как гостиницы Витебска готовятся к «Славянскому базару»-2

В холлах отелей чувствуется приближение праздника. На стойках регистрации обновляют информационные материалы, сверяют бронирования и графики заездов – персонал готовится к работе в усиленном режиме. Один из отелей после масштабной модернизации готов принять более 300 гостей: почти половину номеров отремонтировали, интерьеры радуют свежим дизайном.

Свежий дизайн и усиленный режим: как гостиницы Витебска готовятся к «Славянскому базару»-4

Александр Ходосов, генеральный директор отеля:
Отель – это так или иначе обеспечить качественное проживание, качественное питание. Гости нашего города должны получить и идеологическую составляющую, пожив в этом отеле, что такое город Витебск. В этом году была проведена огромная, я считаю, работа. Из 27 номеров, которые есть в нашем отеле, 12 номеров вновь были реконструированы коренным образом.

Для Витебска «Славянский базар» – больше, чем культурное событие: это ежегодная проверка на гостеприимство, которую город неизменно выдерживает с достоинством. Фестиваль стартует 14 июля – артистов и гостей город на Двине встретит обновленными локациями и особой атмосферой.

# Славянский базар в Витебске

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