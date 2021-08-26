«Есть достойные тренеры». Всем ли доступен конный спорт, расскажем в программе «Центральный регион»

Новости Беларуси. Сергей Бурдуков из Молодечно готовится выступить на Паралимпиаде в Токио. Спортсмен представит Беларусь 30 августа в прыжках в длину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для 33-летнего легкоатлета это уже четвертая Паралимпиада в карьере. У Сергея есть золото чемпионата мира по прыжкам в высоту, такое совмещение в паралимпийском спорте не редкость. Спортсмен тренируется на базе детско-юношеской спортивной школы в Молодечно у титулованного белорусского паралимпийца Игоря Фортунова. Выступление представителей школы на главных стартах четырехлетия – отличная мотивация для 200 юных воспитанников школы. Летом они не прекращают тренировок.

Леонид Артемьев, страший тренер ДЮСШ № 3 Молодечно: Как говорят, это тяжела легкая атлетика. Я никого не отсеиваю, они сами. Кто боится трудностей – сами потихоньку отходят. А кто желает результат, говорю: вы сразу мне скажите.

Алина Якубович, учащаяся ДЮСШ № 3 Молодечно:

Вообще очень рада, что есть манеж, есть где заниматься, есть достойные тренеры в манеже, которые могут подготовить к таким соревнованиям. И благодаря им мы показываем такие хорошие, достойные результаты.

Какие еще виды спорта популярны у детей и молодежи Минской области? Как проходят сборы юниорской сборной по гребле и всем ли доступен аристократичный конный спорт? Подробнее об этом – в программе «Центральный регион» в субботу, 28 августа, в 10:30 на СТВ.