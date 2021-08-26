Муковозчик: «Какие же поляки добрые: вытолкали людей помирать, но пусть это будет не слишком быстро»

Новости Беларуси. О том, что скрывается под мишурой польского гуманитарного конвоя для застрявших на польско-белорусской границе афганцев, и как поляки пытаются «искать дураков», расскажет Андрей Муковозчик в своей рубрике «Накипело».
Новости Беларуси. О том, что скрывается под мишурой польского гуманитарного конвоя для застрявших на польско-белорусской границе афганцев, и как поляки пытаются «искать дураков», расскажет Андрей Муковозчик в своей рубрике «Накипело».
В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).