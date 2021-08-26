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Муковозчик: «Какие же поляки добрые: вытолкали людей помирать, но пусть это будет не слишком быстро»

26 августа 2021 15:39
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Новости Беларуси. О том, что скрывается под мишурой польского гуманитарного конвоя для застрявших на польско-белорусской границе афганцев, и как поляки пытаются «искать дураков», расскажет Андрей Муковозчик в своей рубрике «Накипело».

«Ищи дурака!» («Приключения Буратино»)

Муковозчик: «Какие же поляки добрые: вытолкали людей помирать, но пусть это будет не слишком быстро»-1

В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Анатолий Глаз # Феликс Дзержинский # Василий Лебедев-Кумач # Фотофакт

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