Муковозчик: «Какие же поляки добрые: вытолкали людей помирать, но пусть это будет не слишком быстро»

Новости Беларуси. О том, что скрывается под мишурой польского гуманитарного конвоя для застрявших на польско-белорусской границе афганцев, и как поляки пытаются «искать дураков», расскажет Андрей Муковозчик в своей рубрике «Накипело».

«Ищи дурака!» («Приключения Буратино»)