От «тарашкевицы» до современности: ведущие языковеды Беларуси, СНГ и Европы собрались в Минске на международной конференции

Новости Беларуси. От «тарашкевицы» до современности. Грамматика белорусского языка 20 января в центре внимания ведущих языковедов из Беларуси, стран СНГ и Европы. Международная конференция в Академии наук подхватила череду мероприятий Года науки. Она приурочена к 125-летию со дня рождения знаменитого белорусского языковеда Бронислава Тарашкевича – создателя одной из первых в истории белорусской грамматики. Почти 100 лет спустя этот свод правил по-прежнему актуален.

Обсудили ученые также проблемы словоизменения, языковой практики в условиях государственного двуязычия и появления иностранных заимствований в белорусской лексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашанец, первый заместитель директора по научной работе центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

У 90-я гады паявілася слова менеджмент, яно ў тэкстах сустракалася ў чатырох варыянтах напісання, што абсалютна недапушчальна. Перад намі стаіць вельмі актуальная задача падрыхтоўкі новага тлумачальнага слоўніка беларускай мовы, які б адлюстраваў усё багацце беларускай нацыянальнай мовы, у тым ліку і тую новую лексіку.

Новый белорусский толковый словарь, над которым начали работу ученые НАН, станет самым масштабным в истории. 15 томов включат всю актуальную лексику белорусского языка. Для сравнения, предыдущий толковый словарь состоял всего из пяти томов и был издан в 80-е годы прошлого века.