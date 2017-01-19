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Список улиц, с которых эвакуируют машины из-за уборки снега

19 января 2017 17:46
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Новости Беларуси. Столичная ГАИ 19 января опубликовала внушительный список минских улиц, где в ближайшие несколько дней будет работать снегоуборочная техника: от центра до окраин.

Список улиц, с которых эвакуируют машины из-за уборки снега-1

Инспекторы предупреждают, что автомобили, припаркованные на этих улицах, мешающие уборке снега, будут эвакуированы.

Как избежать лишних штрафов – в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # снег

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