Список улиц, с которых эвакуируют машины из-за уборки снега

Новости Беларуси. Столичная ГАИ 19 января опубликовала внушительный список минских улиц, где в ближайшие несколько дней будет работать снегоуборочная техника: от центра до окраин.
Новости Беларуси. Столичная ГАИ 19 января опубликовала внушительный список минских улиц, где в ближайшие несколько дней будет работать снегоуборочная техника: от центра до окраин.
Инспекторы предупреждают, что автомобили, припаркованные на этих улицах, мешающие уборке снега, будут эвакуированы.
Как избежать лишних штрафов – в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.