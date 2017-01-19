«Рядом посольство и очень стыдно, что у нас такое безобразие»: рушащийся дом и сосед-алкоголик мешают минчанам

Странным образом борьба за выживание на этом свете переходит в борьбу за выживание соседа с этого света. Героиня этого сюжета мечтает жить среди людей, но без соседей. «Сомнительным личностям и уродливым зданиям не место в центре города!», – с таким радикальным заявлением обратилась в программу «Добро пожаловаться» минчанка Наталья Мартусевич. Проживающая с семьёй в двухэтажном особняке по улице Бумажкова.



Вполне благополучную жизнь женщины портит лишь маргинальный сосед, чей дом являет собой архитектурный синоним слова «разруха».

Наталья Мартусевич:

Второй хозяин, был пожар, его половина сгорела в 2011 году. И до сих пор никак не решается вопрос: либо заставить человека восстановить это жильё, либо лишить человека права пользования этим участком, потому что он никаких не предпринимает мер, чтобы убрать, хотя бы, участок. Возле нас находится посольство Республики Армения.

И нам очень стыдно, когда приезжает посол и у нас здесь такое безобразие творится.

Хозяин запущенного участка в родных пенатах появляется стихийно, в перерывах между бродяжничеством и запоями.

Поэтому мужчина пока не нашёл времени вставить новые окна и отремонтировать стены, которые уже многократно проигрывали в схватке с огнём.

Определённо, загадочного соседа нельзя назвать героем нашего времени, зато он отлично подошёл бы на роль главного героя классической пьесы «На дне» Васьки Клеща.

Евгений Мартусевич:

Здесь, бывает, он тоже стоит с тачкой. Металлолом возит… Ну пьёт, наверное, каждый день, не работает. Наталья Николаевна, вместе с сыном, уже 6 лет хотят откреститься от незадачливого соседа: вызывают МЧС, пишут жалобы в органы местной власти, пытаются засудить маргинала и законным способом изгнать его с занимаемой территории. Однако администрация Партизанского района одним махом пресекла подобные обращения.



Наталья Мартусевич:

Сначала нам прислал исполком письмо о том, что мы после пожара должны убрать этот участок. Естественно, я с этим не согласилась. Поэтому я написала в исполком, что не имею права там даже никакой доски вынести, поскольку это – частная собственность.

На что мне исполком предложил построить дом соседу и подать на него в суд иск, чтобы он мне возместил мои затраты. На что я посмеялась, потому что это абсурдная ситуация. Он меня чуть не сжёг, а я ему ещё должна дом построить?!

Но, при детальном рассмотрении последующих документов оказалось, что отказ администрации в просьбе о помощи выселить соседа-алкоголика был сформулирован не совсем корректно.

Марина Овсянникова, адвокат:

Тот вариант, по которому им ответила администрация района, к сожалению, я считаю, что не применим вообще. То есть, статья 155 Жилищного кодекса касается совместно проживающих граждан, один или несколько из которых делают совместное проживание невозможным. В данном случае, насколько я поняла, речь идёт о двух разных объектах недвижимости, которые стоят рядом.

Однако сути дела это не меняет: выселить неприятного человека, живущего по соседству – трудоёмкий и муторный процесс, в котором одних жалоб недостаточно.

Марина Овсянникова, адвокат:

Единственный вариант, который модно было бы предложить, это обратиться в администрацию с просьбой обследовать данное жилое помещение, которое, по законодательству, должно проводиться специально созданной комиссией. И, если повезёт гражданам, и этот дом будет признан непригодным для проживания и подлежащим сносу, собственнику будет вынесено предписание в короткие сроки заняться сносом этого дома, либо просто о результатах комиссия сообщит собственнику, предоставит срок. Все другие варианты, что он плохо себя ведёт, шумит, дом не содержит в нормальном состоянии, то, к сожалению, это просто издержки плохого соседства, но не основание для лишения человека собственности.

Контрастное соседство блеска и нищеты всегда выглядит неудобно. Однако это не повод к уничтожению.

Как показывает жизнь, даже сильно запущенные или попросту странные архитектурные ансамбли имеют право на существование, хоть подобное противостояние и вызывает споры. Взять хотя бы центр Минска – Немигу, где почтенный старый город соседствует с высокими бизнес-центрами из стекла и бетона.

Белорусы:

Если Вы видите некрасивое, уродливое здание, появляется ли желание его снести? Естественно. Есть. Конечно. И, вообще, есть желание не строить. Надо смотреть, надо это здание или не надо Честно говоря, мне это не особо нравится. Это нужно было как-то отдельно вынести. То есть, есть определённые места, которые можно было бы застроить современными зданиями высотными. Мне кажется, что древняя, она больше лучше, потому что в ней сохранена вся история Беларуси и это очень красивые здания. А то небоскрёбы, они такие однотонные и поэтому не очень красиво Вообще, наш город очень красивый стал. Где бы вы ни посмотрели, все здания очень красивые. Прекрасная архитектура. Смотрите как красиво здесь. И сюда посмотрите – как прекрасно.

Но вернемся на улицу Бумажкова. В настоящее время у Натальи Мартусевич есть четыре выхода из ситуации: добиться сноса соседского здания с помощью специальной комиссии, помириться с пропащим соседом и попытаться разойтись мирно, смириться и терпеть, либо продать дом и переехать в более благополучное место. Причём неизвестно, какой из способов разумнее.

Вот уж, действительно, соседей придумали для того, чтобы сказку обладания недвижимостью превратить в суровую реальность. Что касается маргинального соседа, то ему лично хочется пожелать следующее: