Исцеляет душу и тело: 19 января возле всех церквей страны белорусы выстаивались в очереди за крещенской водой

Новости Беларуси. Православные отмечают 19 января Крещение Господне. Один из главных христианских праздников. В храмах страны весь день проходили службы.

А прихожане запасались крещенской – или, как её ещё называют, святой водой.

Считается, что она обладает такой же силой, как и воды Иордана, в которые входил Иисус Христос. Это значит – исцеляет и душу, и тело. Подача воды организована у всех церквей Беларуси.

Для того чтобы набрать целебную жидкость, верующие выстраиваются в очередь.

Геннадий Бутько, иерей Свято-Петро-Павловского собора:

Господь, сойдя в воду крещения, своим сошествием осветил эту воду, и она сегодня целебная. Целебная в первую очередь для души, для духа. Это святыня, верующий человек приходит к господу с молитвой и принимает эту воду

По традиции в этот день принято купаться в проруби. В такой обряд церковь вкладывает особый смысл.

Считается, что процесс омовения очищает духовно.

А благодаря целебным свойствам воды, которые она приобретает в этот день, – и физически. Так, организм получает закаливающий эффект. К слову, только в Минске и за городом 19 января было организовано шесть мест для купания, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Добавлю, по Юлианскому календарю Крещение завершает цикл новогодних праздников.

В народе говорят, что завтра «год на лето поворачивает».

А значит – до весны остается не так уж и много.