«Катаюсь с самого детства»: минчане рассказали, почему ездят на работу на велосипеде зимой

Новости Беларуси. «На работу на велосипеде зимой». Всемирная акция проходит в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместо общественного и личного – двухколесный транспорт. На нем добирались на работу сотни людей. Много любителей прокатиться с холодным ветерком оказалось и в Минске. Корреспондент Дмитрий Боярович – подробнее.

Привет. Ну что? Поехали на работу!

Так для Сергея начинается будний день. Вместо проездного у минчанина ключи от велосипеда. Железный друг – это и увлечение, и транспорт, и спортивный тренажер.

Сергей Ахрамович, велосипедист:

Я вообще катаюсь на велосипеде очень давно, уже почти 10 лет. Из них семь лет катаюсь круглый год. Коллеги на работе говорят: «Ты что, псих?» А дома спрашивают: «Почему твой велосипед сегодня стоял дома?» Я говорю: надо педальки поменять.

До работы Сергей добирается за 20 минут. Говорит, сплошные плюсы: без пробок, но с ветерком. Да и на бодрящем кофе с утра экономишь. Такая разминка заменяет его с лихвой.

Доброе утро!

А вот Дмитрий кофе все-таки пьет. Одна из остановок в его веломаршруте – вот это заведение. 8 февраля кофейня предлагала бесплатные напитки и выпечку тем, кто заехал сюда на двухколесном транспорте.

Дмитрий Скоморох, велосипедист:

Для меня велосипед – это как дышать воздухом, понимаете? Я катаюсь с самого детства. У меня первый велосипед был трехколесный. Я начал ходить пешком и сразу же начал кататься на велосипеде, потому что папа купил мне трехколесный велосипед.

«На работу на велосипеде зимой» – акция международная. Сегодня так поступают в Европе, России и Америке. На этот момент к ней присоединились 15 тысяч человек. И это только те, кто зарегистрировался официально.

Максим Пучинский, специалист по велоинфраструктуре Минского велосипедного общества:

В прошлом году, например, в Беларуси было зарегистрировано 335 участников примерно. Мы заняли 12-е место среди всех стран. Зарядка для организма. Это повышает настроение. Тот, кто ездит зимой, заряжается и меньше болеет.

Цель акции – забота об экологии, ведь велосипед может быть полноценным транспортом круглый год. А сегодня – и шансом выиграть приз. Его обещают за лучшее фото зимней поездки в соцсети. Победителей определят по числу лайков.