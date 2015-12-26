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Минск новогодний: куда сходить и на что посмотреть в праздничные дни?

26 декабря 2015 16:46
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Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ, которая уже отсчитывает последние дни до начала нового года. Погода несколько скомкала праздничное настроение, но оно есть. Мы уже потихонечку запасаемся продуктами, закупаем подарки, чтобы сэкономить время для более, на наш взгляд, приятных забот. Присматриваемся и прицениваемся к ёлкам, мучаемся проблемой, купить ее сейчас или отложить на потом. Кто-то уже обзванивает друзей и родных, чтобы обсудить организационные вопросы по проводам старого и встрече нового года. Мы готовимся! Мы хотим провести эти дни так, чтобы потом с удовольствием вспоминать о них.

Мы постараемся вам помочь в составлении праздничной программы! Куда же можно сходить в новогоднюю ночь и не только? Что там нас ждет? Что будут показывать? Кто будет выступать? Во сколько стоит прийти, чтобы не пропустить самое интересное? С этими вопросами мы обратились к начальнику управления культуры Мингорисполкома Виталине Рудиковой. 

# общество # Новый год # Виталина Рудикова

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