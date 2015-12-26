Дмитрий Лукашенко со своей семьей в преддверии Нового года посетил детский дом №6 в Минске

Новости Беларуси. Гостей 26 декабря встречали в столичном детском доме №6. Его воспитанников навестил председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко. Вместе со своей семьей он принял участие в праздничном утреннике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дед Мороз и волшебные персонажи провели веселые игры, показали новогоднее представление и, конечно, водили хороводы.

А гвоздем программы стало химик-шоу, где ученый продемонстрировал необычные эксперименты и возможности увлекательной науки. Не остались в долгу и сами воспитанники: к визиту гостей ребята подготовили музыкальную программу. А самым приятным моментом этой встречи стали подарки: воспитанникам детского дома достались сладкие угощения и современный музыкальный центр.

Анастасия Голосова, воспитанница ГУО «Детский дом №6 Минска»:

К утреннику мы очень готовились. Все получилось так, как мы хотели. Мы желаем, чтобы никакие дети не попадали в детские дома, чтобы все жили дружно и счастливо, и всего самого наилучшего.

Тамара Савченко, директор ГУО «Детский дом №6 Минска»:

Как в каждую семью, хочется, чтобы приходили гости, особенно в значимые праздники – в Новый год, Рождество. И подарки. Я очень благодарна людям, которые находят время.