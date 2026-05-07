От штрафов и арестов за символы Победы до войны с памятниками в Прибалтике – анонс «Без прикрытия»

81 год. Каждый третий. Три миллиона. Цифры, которые следствие установило только сейчас. Осталось 574 живых свидетеля той войны на всю страну. Пока Латвия штрафует за цветы у снесенного памятника Воина Освободителя, а Польша искажает роль Красной Армии, – Беларусь открывает захоронения и чтит память предков. И почему те, кто сносит монументы и штрафует за красную звезду, до сих пор не могут объяснить: куда делась треть народа и кто за это ответит?

Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия» 7 мая в 20:15 на СТВ.