Верховный Суд Беларуси направит в ФРГ копию приговора в отношении нациста Зиглинга

Беларусь ждет от Германии правовой оценки действий нацистского преступника. Верховный Суд направит в ФРГ копию приговора в отношении эсэсовца Зиглинга, признанного виновным в совершении геноцида белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Установлено, что Ганс Зиглинг, являясь командиром полицейских формирований в годы войны, организовывал и руководил карательными операциями на оккупированных территориях БССР. При его участии уничтожены 11 населенных пунктов, лишены жизни около 1700 человек.
Юлия Ляскова, пресс-секретарь Верховного Суда Беларуси:
Зиглинг не только отдавал преступные приказы, но и лично участвовал в расстрелах и повешениях мирных жителей. Его преступные деяния полностью подпадают под определение геноцида, которое зафиксировано как в Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, так и в нашем национальном законодательстве.
Уголовные дела о геноциде белорусского народа доказывают, что у зла есть имя. Работа по восстановлению справедливости будет продолжена, поскольку такие преступления не имеют срока давности.
В Бресте чествуют ветеранов Великой Отечественной войны.