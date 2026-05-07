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Верховный Суд Беларуси направит в ФРГ копию приговора в отношении нациста Зиглинга

07 мая 2026 13:56
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Беларусь ждет от Германии правовой оценки действий нацистского преступника. Верховный Суд направит в ФРГ копию приговора в отношении эсэсовца Зиглинга, признанного виновным в совершении геноцида белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Установлено, что Ганс Зиглинг, являясь командиром полицейских формирований в годы войны, организовывал и руководил карательными операциями на оккупированных территориях БССР. При его участии уничтожены 11 населенных пунктов, лишены жизни около 1700 человек.

Верховный Суд Беларуси направит в ФРГ копию приговора в отношении нациста Зиглинга-2

Юлия Ляскова, пресс-секретарь Верховного Суда Беларуси:
Зиглинг не только отдавал преступные приказы, но и лично участвовал в расстрелах и повешениях мирных жителей. Его преступные деяния полностью подпадают под определение геноцида, которое зафиксировано как в Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, так и в нашем национальном законодательстве.

Уголовные дела о геноциде белорусского народа доказывают, что у зла есть имя. Работа по восстановлению справедливости будет продолжена, поскольку такие преступления не имеют срока давности.

В Бресте чествуют ветеранов Великой Отечественной войны.

# Великая Отечественная война

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