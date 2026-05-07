Верховный Суд Беларуси направит в ФРГ копию приговора в отношении нациста Зиглинга

Беларусь ждет от Германии правовой оценки действий нацистского преступника. Верховный Суд направит в ФРГ копию приговора в отношении эсэсовца Зиглинга, признанного виновным в совершении геноцида белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлено, что Ганс Зиглинг, являясь командиром полицейских формирований в годы войны, организовывал и руководил карательными операциями на оккупированных территориях БССР. При его участии уничтожены 11 населенных пунктов, лишены жизни около 1700 человек.