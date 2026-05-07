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Обновленная зона ожидания открыта перед ПП «Брест»

07 мая 2026 13:13
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Обновленная зона ожидания открыта перед ПП «Брест»-0

У пункта пропуска Брест открыли обновленную зону ожидания для пересечения границы. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГТК Беларуси.

В церемонии приняли участие глава комитета Владимир Орловский и председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.

Модернизация проведена для улучшения условий пересечения границы и организации электронной очереди для легковых автомобилей, автобусов и мотоциклов. На территории площадью 4,4 га оборудованы парковочные места, зарядки для электромобилей, зоны отдыха, санитарные объекты и электронные табло.

Записаться в очередь можно как на месте, так и онлайн, что позволяет заранее планировать время пересечения границы.

Фото: официальный Telegram-канал ГТК

# общество # Граница # Государственная граница Беларуси

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